Filho mata acusado de assassinar a mãe, suposta vítima de feminicídio

(foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

O assassinato de uma mulher causou revolta no Setor Habitacional Sol Nascente, no. Na madrugada deste, a vítima, de 45 anos, foi encontrada. Por volta das 15h, o filho dela, de 20 anos, foi atrás do suposto autor, um homem de 30 anos, e o executou com disparos de arma de fogo com ajuda de dois comparsas. Um deles, de 19 anos, foi preso por policiais militares.