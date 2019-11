Homem vai amarrado para a polícia após gastar dinheiro da mulher no bar; veja vídeo

Umfoipelose levado para a delegacia de polícia depois de gastar como dinheiro que a companheira, de 80 anos, lhe havia dado para comprar um

(foto: Reprodução/Youtube)

O fato inusitado aconteceu em Em, no Ceará. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes e fica a 300 quilômetros da capital Fortaleza.O caso aconteceu em 4 de novembro. O homem saiu de casa na madrugada e só voltou no outro dia. Sem o, nem o gás!Quando ele retornou, de mãos vazias, apediu o fim do relacionamento. Exigiu, ainda, que o homem saísse da casa.Indignado, ele decidiu ir para o. Por lá, acabou encontrando os filhos da mulher, que, para ter uma garantia de que ele não retornaria à casa, o amarraram e carregaram para o Destacamento da Polícia Militar de Martinópole.De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará nenhum outro incidente foi relatado. "Não foi repassada nenhuma denúncia deoriunda do homem conduzido pelos populares. Por isso, não houve registro criminal do fato."