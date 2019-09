Polícia faz buscas no apartamento funcional de Flordelis em Brasília

Apartamento funcional da deputada Flordelis na Asa Norte é alvo da polícia (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O apartamento funcional da deputada Flordelis (PSD-RJ), na Asa Norte, em Brasília, é alvo de buscas da polícia na manhã desta terça-feira. Outros três endereços ligados a deputada federal, no Rio de Janeiro, também estão na mira dos investigadores: o local do crime, em Niterói; uma casa em Jacarepaguá e o gabinete da parlamentar que fica no centro do Rio. da(PSD-RJ), na Asa Norte, em Brasília, éda polícia na manhã desta terça-feira. Outros três endereços ligados a deputada federal, no, também estão na mira dos investigadores: o local do crime, em Niterói; uma casa em Jacarepaguá e o gabinete da parlamentar que fica no centro do Rio.





Os policiais fazem parte da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro e chegaram ao local por volta das 6h da manhã. A Polícia Legislativa acompanha os mandados de busca e apreensão. A deputada não está em Brasília, mas um casal ocupava o apartamento.





Anderson do Carmo foi morto no dia 16 de junho deste ano, dentro da casa onde morava com a deputada e parte dos 55 filhos, a maioria adotados, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.





Dois dias depois do crime, policiais encontraram a arma usada para matar Anderson enrolada em um pano, em um armário, na casa da família. Além disso, um edredon com manchas de sangue e uma fogueira com objetos queimados também foram encontrados.



Flordelis e duas filhas do casal também são suspeitas de envolvimento no crime.