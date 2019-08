MP denuncia filhos de Flordelis por matar marido da deputada

(foto: Reprodução/Facebook)

Outro lado

denunciou por homicídio nesta quinta-feira, 15,, filhos dafederal. Os dois são acusados do assassinato do marido da parlamentar,, em 16 de junho.Segundo a denúncia, no dia do crime, por volta das 03h30, na casa onde o casal morava, em, na, Flávio matou Anderson a tiros. Lucas, para o, foi cúmplice do irmão, porque, sabendo da intenção, motivos e planos do irmão para matar Anderson, "a tudo aderiu e o ajudou a adquirir a arma utilizada no crime".Flávio também foipor manter, em sua casa,, acessório e munição de uso proibido ou restrito. O acusado guardava uma, modelocalibre 9mm, com mira ótica e carregador.O MP afirma que o acusado não tinhapara. Ela tinha o número de série da arma raspado "e suprimido por ação mecânica". Peritos, porém, conseguiram identificá-lo em laboratório por meios químico-metalográficos, informou o MP.Promotores dorequerem na denúncia que Flávio e Lucas sejam enquadrados por(artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal), com pena de reclusão prevista de 12 a 30 anos, e Flávio tambémde uso restrito (artigo 16 caput e parágrafo único, IV da lei 10.826/2003), com pena prevista de três a seis anos de reclusão.O advogado, que defende Flavio, nega que seu cliente tenha confessado o crime, como tinha sido divulgado inicialmente. O Estado não conseguiu localizar a defesa de Lucas. Ajá afirmou não acreditar que os filhos sejam culpados.