Mega-Sena de R$ 80 milhões será sorteada somente na segunda (9/9)

Com prêmio de cerca de R$ 80 milhões, o concurso 2186 será um dos mais altos do ano até o momento. É resultado de uma série de ausência de ganhadores ao longo das últimas semanas. Falando em altos valores, esta semana foi recheada de prêmios para os apostadores.

Guarde as dicas, caso fique milionário

Depois de acumular e chegar a cerca de R$ 80 milhões, o novo sorteio da Mega-Sena desta segunda-feira (9/9) anima os sonhadores de plantão. Mas ter essa bolada pode não resultar só em gastos e compras. Especialistas dão dicas de como não se afogar nesse rio de dinheiro e navegar calmamente em uma vida de bonança.





Uma boa dica é não centralizar o dinheiro em um só lugar — especialmente se esse "lugar" for a poupança. "A poupança hoje não é um excelente investimento. Entre as opções de médio e pouco risco ele paga pouco e tem outros, como o LCI da Caixa (Econômica) ou do Banco do Brasil que são melhores do que a poupança. Só uma pessoa muito conservadora ficará na poupança”, aponta Riezo Almeida, coordenador do curso de economia do Iesb.





Para o economista Roberto Luis Troster, a receita para multiplicar os ganhos é ter mais de um ponto de gastos ou investimentos: "A primeira coisa é não comprar ou gastar tudo em uma coisa só. O ideal é variar. Essa dica é importante para não ficar vulnerável."





Ainda segundo Troster, três módulos de investimento podem trazer a segurança de uma boa receita: "Eu diria que com R$ 72 milhões, a pessoa poderia dividir uma parte em ações de empresas que paguem dividendos — lembrando que sempre em empresas diferentes, isso já vai dar uma boa renda para o resto da vida", sustenta.



que saiu para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (4/9) foi de R$ 30 milhões. Nesta sexta-feira, ade Independência sorteará R$ 95 milhões.