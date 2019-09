Você saberia como gastar os R$ 72 milhões da Mega-Sena? Especialistas dão dicas

Mega-Sena pagará R$ 72 milhões para quem acertar seis dezenas nesta quarta-feira (foto: Shutterstock)

Depois de acumular e chegar a, o novo sorteio dadesta quarta-feira (4/9) anima os sonhadores de plantão. Mas ter essa bolada pode não resultar só em gastos e compras.dão dicas de como não se afogar nesse rio dee navegar calmamente em uma vida de bonança.Uma boa dica éo dinheiro em um só lugar — especialmente se esse "lugar" for a poupança. "A poupança hoje não é um excelente investimento. Entre as opções de médio e pouco risco ele paga pouco e tem outros, como o LCI da Caixa (Econômica) ou do Banco do Brasil que são melhores do que a poupança. Só uma pessoa muito conservadora ficará na poupança”, aponta Riezo Almeida, coordenador do curso dedo Iesb.Para o economista Roberto Luis Troster, a receita para multiplicar os ganhos é ter mais de um ponto de gastos ou: "A primeira coisa é não comprar ou gastar tudo em uma coisa só. O ideal é variar. Essa dica é importante para não ficar vulnerável."Ainda segundo Troster, trêsde investimento podem trazer ade uma boa: "Eu diria que com R$ 72 milhões, a pessoa poderia dividir uma parte emde empresas que paguem dividendos — lembrando que sempre em empresas diferentes, isso já vai dar uma boa renda para o resto da vida", sustenta."Outra parte também pode ser investida na compra depequenos, que têm uma renda pouco vulnerável. Por fim, a parte final eu colocaria emfixa porque paga juros importantes”, defende.A aplicação notambém foi lembrada por Almeida como uma boa ideia, especialmente em Brasília. "Investir em imóveis é uma boa. O mercado imobiliário não está tão aquecido no momento, então, com um dinheiro à vista você consegue um bom imóvel aqui em Brasília".O professor também defende que o sortudo aposte em um negócio próprio: "Comprar uma, por exemplo, investir em um negócio, gerar. Enfim, tentar ajudar a economia do país. Uma coisa interessante é tentar ser sustentável para a economia como um todo e ainda pode trazer um bom lucro para as pessoas, ela vai estar fazendo a economia girar".