Presidente da Fiat se manifesta sobre acidente fatal com funcionário

Antonio Filosa se manifestou em carta dirigida aos funcionários da empresa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Uma semana depois do acidente com um veículo protótipo na Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, que vitimou o engenheiro mecânico Ronaldo Dolabella, de 50 anos, e deixou gravemente ferido o piloto de testes Fabrício Passos, o presidente do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para América Latina, Antonio Filosa, se manifestou em carta dirigida aos funcionários da empresa.



SAIBA MAIS 18:55 - 04/09/2019 Acidente com protótipo da Fiat em rodovia causa morte de funcionário

07:29 - 23/10/2018 BMW anuncia recall de mais de um milhão de carros “Alguns de vocês talvez já saibam que recentemente perdemos um colega e outro se feriu em um trágico acidente com um veículo de testes em uma estrada de São Paulo. Meu coração está com eles, com a família, seus amigos e todos os funcionários”, diz o executivo na carta.



Em outro trecho, garantiu que está prestando todo apoio aos envolvidos. “Meu time de liderança e eu estamos engajados no caso desde o início para garantir que a empresa faça todo o possível para as famílias afetadas, além de assegurar o máximo rigor na análise do acidente e a máxima transparência com as autoridades que o estão investigando.”



Procurada pela reportagem, a família da vítima optou pela reserva e resumiu-se a dizer que “por enquanto, preferem não se manifestar”.



A despeito, contudo, das afirmações de Antonio Filosa, dirigidas aos seus funcionários, a reportagem apurou com pessoas próximas à vítima que, tanto no velório quanto na missa de sétimo dia de Ronaldo Dolabella, nenhum dirigente da companhia compareceu para prestar condolências.



O engenheiro era casado com a médica Adriana Camarano com quem tinha um filho, de 2 anos.



O protótipo da picape Volcano, modelo 1.3 CC Flex, havia saído de Betim (MG) e estava a caminho de São Joaquim (SC). Trata-se do carro que deve suceder a Fiat Strada, com frente e interior similares ao Argo e a traseira parecida com a atual Strada Freedom.



O acidente ocorreu na manhã de 28 de agosto. Informações preliminares da Polícia Civil indicam que pode ter havido falha mecânica do protótipo e que o automóvel provavelmente estava em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle e colidiu com um barranco.





Acidente na Alemanha





Há cerca de 1 ano, em 2018, um acidente similar ocorreu com um protótipo de uma BMW Série 8, que estava em testes pela montadora alemã na cidade de Bodenkirchen, na Bavária. O veículo se chocou contra árvores, em uma rodovia federal, capotou e levou à morte uma mulher de 53 anos, que estava no banco do passageiro. De acordo com a polícia, o Série 8 acidentado estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva.



As características do acidente, portanto, muito se assemelham ao que ocorreu com o protótipo da Fiat, à exceção do fato de que o modelo brasileiro não capotou, mas, ao perder o controle numa curva, colidiu lateralmente e com violência contra um barranco.



A conduta das empresas, contudo, tem sido distinta. Enquanto a Fiat preferiu o silêncio (e somente depois de o Estado de Minas ter divulgado o fato, é que a montadora italiana fez um comunicado interno para seus colaboradores), a BMW publicou, imediatamente após o acidente, no blog oficial da montadora, um texto em que prestava condolências à família da vítima, além de descrever o ocorrido, com imagens e relatar o que havia sido apurado pelas autoridades até o momento.