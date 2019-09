Acidente com protótipo da Fiat em rodovia causa morte de funcionário

Engenheiro mecânico Ronaldo Dolabella, de 50 anos, deixou mulher e um filho de 2 anos (foto: Reprodução/Facebook) Um protótipo da picape Volcano, modelo 1.3 CC Flex, se envolveu em um acidente fatal na manhã do último dia 28 de agosto, na Rodovia Régis Bittencourt, município de Miracatu, no interior de São Paulo.





04:08 - 06/07/2019 Fiat Toro no estilo S-Design O acidente provocou a morte do engenheiro mecânico Ronaldo Dolabella, de 50 anos, que era passageiro do veículo, e deixou o motorista e piloto de testes Fabrício Passos com ferimentos graves. Ambos eram funcionários da montadora italiana e viajavam a trabalho, de Betim (MG) para São Joaquim (SC).





O veículo envolvido no acidente integrava um comboio composto por outros carros que também eram protótipos. Informações preliminares da Polícia Civil indicam que o automóvel estava em alta velocidade e que pode ter havido falha mecânica do protótipo, quando o motorista perdeu o controle e colidiu com um barranco. A velocidade máxima permitida para carros de passeio em rodovias federais é de 110 km/h. O veículo não tinha equipamento de segurança para condutor nem para passageiro, como airbag ou gaiolas de proteção - muito utilizadas em veículos protótipos que trafegam em rodovias federais. Os ocupantes também não usavam capacete de segurança.





Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - grupo que controla a montadora italiana - disse, em nota, que as causas do acidente “estão sendo averiguadas pelas autoridades”. Ainda segundo o texto, o veículo acidentado passou por perícia da polícia científica sendo liberado logo após a ocorrência.





Questionada sobre a segurança do protótipo e se, por se tratar de um veículo desse tipo, o carro envolvido no acidente poderia estar em uma rodovia e em alta velocidade, a Fiat disse apenas que "os protótipos da FCA atendem as regulamentações vigentes".





Segundo o Contran, órgão responsável pela legislação de trânsito no Brasil, veículos fabricados a partir de 2013 são obrigados a circular com airbag para motorista e passageiro. Como se tratava de um protótipo, a Fiat afirma que estava em conformidade com a legislação para esse tipo de veículo. A montadora, no entanto, se negou a informar quantos veículos iguais ao que se acidentou já foram produzidos, ainda que em caráter de protótipo.





Procurada pela reportagem, a família da vítima preferiu não se manifestar, por enquanto. Ronaldo Dolabella era casado com a médica Adriana Camarano com quem tinha um filho, de 2 anos.





A Fiat Volcano ainda não teve seu visual divulgado pela montadora. Especula-se, entretanto, que ela deve ter a frente e o interior similares ao Argo e a traseira parecida com a atual Strada Freedom. O carro deve ser fabricado em versões com cabine simples e dupla.





Acidente na Alemanha





Em 2018, um acidente similar ocorreu com um protótipo de uma BMW Série 8, que estava em testes pela montadora alemã na cidade de Bodenkirchen, na Bavária. O veículo se chocou contra árvores, em uma rodovia federal, e capotou, levando à morte uma mulher de 53 anos, que estava no banco do passageiro.





De acordo com a polícia, o Série 8 acidentado estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva. À época, a BMW publicou, no blog oficial da montadora, um texto sobre o fato, com imagens do acidente, descrevendo o que foi apurado pelas autoridades e prestando condolências à família da vítima.