Adolescente reconhece carro usado por Marinesio no dia em que foi estuprada

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Casos reabertos

"É aquele carro. Eu reconheci peloser", garante ade 17 anos que diz ter sido vítima deApós reconhecer o veículo, a menina foipela. Recebeu oda irmã de 18 anos e da mãe. Aaguarda para ser levada aopara, agora, reconhecer pessoalmente o acusado., a desempregada de 42 anos confirmou o reconhecimento da. "Quando nós chegamos aqui na delegacia, ela disse 'mãe, é aquele carro'. Ela tem certeza. A outra vítima se desesperou lá dentro (da delegacia), chorou, assim como a minha filha", reforçou.disse que, nado, na quarta-feira (4/9), ateve de ter ajudada pelapara não se"Ela está sofrendo muito. Eu disse 'filha, não faça isso comigo'. Eu lembrei a ela que a dor que ela sente é a mesma que a minha", frisou.A adolescente confirma ter sido estuprada por Marinesio em 1º de abril, quando desceu em um ponto de ônibus dopara seguir para o trabalho. O homem teria se aproximado e oferecido carona, mas arecusou por estar próxima à regional de ensino, onde atuava como. Ele, então, teria a ameaçado com uma faca e a obrigado a entrar no carro.Segundo a vítima, Marinesio a levou para uma, ae, depois, ado carro. "Só lembro dele ter me chamado de lixo", lamentou. "Para mim, no momento em que eu vi do carro, foi como se eu estivesse vendo tudo de novo", complementou a adolescente. Ela não esconde o nervosismo de estar cara a cara com o suspeito. "Vai ser um momento difícil, mas eu espero que ele pague pelo que ele fez."reabriu mais três casos de desaparecimento denona segunda-feira (2/9). De acordo com os investigadores, a forma de agir de Marinésio se enquandra no modo como as vítimas sumiram. Dois casos ocorreram em 2013 e os demais, em 2015.também é indicado como autor no desaparecimento da empregada doméstica Gisvania Pereira dos Santos, 33. A mulher sumiu em 6 de outubro do ano passado, em um posto de gasolina na BR-020, em Sobradinho. Ao prestar depoimento na Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS), em 29 de agosto, ele negou ter praticado o crime. No entanto, o envolvimento de Marinésio não foi descartado pelos investigadores.A Polícia Civil também decidiu reabrir a investigação sobre a morte de Carolina Macedo Santos, 15 anos. Aeradadeda. Ela foi encontrada morta no Lago Paranoá, em 17 de maio de 2018, com sinais de estrangulamento.