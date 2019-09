Mulher denuncia Marinésio por suposta tentativa de estupro ocorrida em 2011

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)



Assassinatos

Maiscontra oanos, chegam à. Na tarde desta(2/9), uma mulher de 39 anos procurou ospara. De acordo com ela, o homem teria tentadoem 2011, em. Na ocasião, ele teria se passou pordepirata e ela entrou no veículo.A supostachegou à) acompanhada por agentes.de, ela entrou em contato por telefone com os policiais, que foram buscá-la na Rodoviária do Plano Piloto. "Tivedena, mas me sentipelas outrasquee pelas que", afirmou ao Correio.Em depoimento, ela contou que estava no centro de Sobradinho por volta das 8h quando Marinésio passou de carro, se identificou como motorista depirata e disse estar indo para Planaltina, local do serviço da. "Entrei no carro e tentei dar o dinheiro, mas ele não aceitou. Pouco tempo depois, ele começou a passar a mão em mim", disse.Em seguida, Marinésio teria desviado o caminho e parado em um local deserto. "Eu disse que faria tudo que ele quisesse e ele ficou mais tranquilo, mas continuou passando a mão em mim, até nas minhas. Quando ele parou o carro e descemos, consegui fugir. Ele ainda puxou meu cabelo e memuito, mas deu para sair de lá", relatou.À época, a mulher não quis registrarde. "Fiquei assustada. Quando o caso explodiu na mídia, o reconheci na hora, mas ainda estava com muito medo até de procurar a polícia", lamentou. Ao chegar na, a mulher reconheceu o veículo de, ainda estacionado no pátio, e entrou em desespero. "Deveriam queimar esse carro", disse aos prantos.disse que quer justiça. "Só quero vê-lo pagando pelos próprios crimes. Eu poderia ter acabado igual as outras mulheres que foram mortas, mas dei sorte", desabafou.Marinésio éconfesso da advogadaEle está preso desde 24 de agosto, quando os investigadores conseguiram vídeos mostrando Letícia entrando no veículo dele. O corpo dela foi encontrado dois dias após o crime, no em matagal entre Planaltina e o Paranoá.