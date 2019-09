Baleia jubarte encalha e vira 'churrasco' para moradores da região

(foto: Divulgação/ Projeto Baleia Jubarte)



Transmissão de doenças

Após umaencalhar na praia de, em) suaacabou virando. O, que pesava aproximadamente 40 toneladas, tinha 15 metros e foi “” e “” com as pessoas que passavam por lá.Em, é possível ver as pessoas cortando a gordura do animal. Um homem ainda garante que a receita de “Baleia, alho e olho” é a melhor feita em sua vida e outro diz que “a carne é boa, parece carne de boi mesmo”.Outra gravação mostra os “bifes” da carne sobre uma grelha de churrasco. “A carne de baleia é assim, é? Eu pensava que era peixe”, disse uma mulher.A remoção do corpo da baleia deve ser feita por equipes dae por conta da dimensão do animal, a previsão é de que o trabalho seja concluído nesta quarta-feira.Neste caso, não é preciso nem mesmo consumir a carne para estar em situação de risco. O contato apenas com o animal, já pode resultar em contaminação., afirmou que não apenas essas pessoas estão sujeitas ao contágio de doenças comuns entre mamiferos ou uma intoxicação, mas também que a ação infringe leis ambientais (7.643/87), pois a pesca, o consumo e a comercialização de cetáceos (como a baleia) é proibida em águas brasileiras. Porém, nenhum caso de intoxicação foi relatado até agora.*A estágiaria está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.