Jovem negro é torturado por seguranças de supermercado após tentativa de furto de chocolate

Fachada dos Supemercados Ricoy (foto: Reprodução/Google Street View)

Segundo a, cidade do, umde 17 anos foie torturado após tentar





O menino prestou depoimento após um vídeo de 40 segundos viralizar na. Nas imagens fortes é possível ver o adolescente sendo torturado e agredido várias vezes. Segundo a, é a terceira vez que esse tipo de agressão ocorre pelos mesmos seguranças do supermercado. O caso foi registrado como tortura peloe os dois seguranças foram





CHICOTEADO.... SUPERMERCADO RICOY. Esse é o nome do estabelecimento onde os funcionários de "segurança" torturam. pic.twitter.com/FjrdHUbNOO %u2014 Cris sv (@cris_animal) September 3, 2019

(foto: Reprodução/Polícia Civil de São Paulo)

O caso do jovem negro que foi amarrado e chicoteado por seguranças do mercado Ricoy em SP por ter tentado furtar um chocolate é estarrecedor. A patologia social brasileira piora a cada dia. Além da punição aos responsáveis, devemos refletir seriamente sobre o que nos tornamos. %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 3, 2019

O caso do rapaz de 17 anos chicoteado por seguranças d um supermercado na Zona Sul de SP depois de ser flagrado furtando chocolate é a radiografia da nossa crise. Quando a barbárie toma o lugar da Justiça é sinal de que retrocedemos enquanto nação. %u2014 Jandira Feghali (@jandira_feghali) September 3, 2019

Um jovem foi torturado em São Paulo pelo furto de uma barra de chocolate. Inadmissível: mais um corpo negro violentado com respaldo da barbárie que assola nosso país. Não podemos aceitar e nem normalizar ações como essas!https://t.co/DifApgOLAV %u2014 David Miranda (@davidmirandario) September 3, 2019

“Eu fui pegar um. Aí, eles me pegaram, me levaram para um quartinho e me deram uma pá de chicotada. Aí eles falaram que se eu falasse pra alguém iam me matar. Ainda me ameaçaram de morte. Muita maldade isso daí”, disse o jovem, que não registrounoem que ocorreu o, em julho., o adolescente foi levado pelo segurançae mais um segundo chamado, até os fundos da loja e por cerca de 40 minutos foi torturado pelos dois. Aafirma que já conhecia os homens, que estão sendo procurados pela polícia para darDe acordo com o boletim de ocorrência: “Desde os 12 anos morando nas ruas, o adolescente já foi detido uma vez por ie cumpriu medida socioeducativa naEle foi acompanhado pelo advogado, conselheiro do. O advogado disse que “estarei acompanhando as investigações e cobrando a punição dos responsáveis por essese cruéis de tortura”.Em nota, o supermercado disse que repugna ados“A empresa repugna esta atitude e foi com indignação que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da reportagem. Que a empresa não coaduna com nenhum tipo de ilegalidade e colaborará com as autoridades competentes envolvidas na apuração do caso, a fim de tomar as.”O crime tomou conta dos assuntos mais comentados do, na tarde de terça-feira. E alguns políticos comopostaram suas “indignações” sobre o caso.* A estagiária está sob supervisão pela subeditora Ellen Cristie.