Um ano após incêndio, Museu Nacional se prepara para reabrir parcialmente

(foto: AFP / Mauro Pimentel) incêndio há um ano, o Museu Nacional passa por um processo de restauração e deve ter algumas salas reabertas ao público em 2022 - e deve estar completamente pronto em 2025. A previsão é do diretor da instituição, Alexander Kellner. Ainda este ano, deve começar a restauração da fachada e do telhado. Em setembro do ano que vem, a expectativa é que comece a recuperação do interior do palácio. Consumido por umhá um ano, opassa por um processo dee deve ter algumas salas reabertas ao público em- e deve estar completamente pronto em 2025. A previsão é do diretor da instituição,. Ainda este ano, deve começar a restauração da fachada e do telhado. Em setembro do ano que vem, a expectativa é que comece a recuperação do interior do palácio.



Recursos

Em, um domingo, umnum aparelho de ar condicionado no térreo do, na, no, deflagrou um incêndio que consumiu durante seis horas boa parte dodoe de pesquisa mais antiga do, o Museu Nacional tinha acabado de completar 200 anos - o aniversário foi em junho de 2018.As chamas consumiram pelo menos 80% do acervo, um dos mais importantes danas áreas de ciências naturais e antropológicas. Algumas coleções foram completamente perdidas, como a que reunia 12 milhões de insetos. Os preciososda coleção egípcia também foram destruídos pelas chamas, bem como uma parte significativa do material etnográfico de indígenas. O icônico trono do rei africano de, um presente recebido porem 1811, não sobreviveu."A perda foi muito alta, maior do que esperávamos", avalia, ao fazer um balanço doum ano depois da tragédia. "Está todo mundo muito chateado, perdemos muita coisa."Mas, em meio à devastação, houve também boas notícias. A peça mais preciosa do, omais antigo das, com 12 mil anos -, foi salva, com algumas escoriações passíveis de recuperação. Ossos das múmias egípcias foram recuperados, bem como amuletos feitos em metal que estavam nos sarcófagos. Cerâmicas indígenas foram resgatadas e também fósseis de animaise algumas peças deOs meteoritos que cruzaram a atmosfera para entrar natambém sobreviveram intactos às chamas e ao calor. Entre eles, o, um dos maiores já encontrados no, que faz parte do acervo do museu desde 1888, por iniciativa deAlgumas coleções, aproximadamente 15%, que não ficavam no, foram inteiramente preservadas. É o caso da, de, de, de répteis, de anfíbios e da de plantas. Além dade obras raras, que também não foi atingida.Os trabalhos de garimpo nos escombros do incêndio seguem em ritmo acelerado:já foram completamente limpas; restando agora apenas 15 a serem garimpadas até o fim deste ano. O telhado provisório já foi instalado, para proteger o prédio das intempéries.Osliberados empeloapós ojá foram aplicados: aproximadamenteforam para a fachada;seguiram para o reforço da estrutura interna do prédio e da cobertura; e os demaisestão destinados à, para a elaboração do projeto executivo do restauro.mais substanciosa recebida pelo museu veio da: um total deOutrosvieram por meio de doações para oAs doações foram todas aplicadas no garimpo e resgate das peças dos escombros, segundoAlém disso, aaprovou uma emenda parlamentar apresentada pelos representantes do Rio, destinando R$ 55 milhões para a reconstrução do museu. Desse total,já foram liberados e aguardam licitações por parte da Universidade Federal do, que é responsável pela