Verbas para reconstrução do Museu Nacional terão corte de R$ 11,9 milhões

O museu foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado (foto: Vitor Abdala/Agência Brasil) Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o contingenciamento orçamentário anunciado pelo governo para a Educação atingirá verbas destinadas à reconstrução do Museu Nacional.

O museu foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado. A redução das verbas destinadas à recuperação do museu está relacionada ao contingenciamento de R$ 5,8 bilhões feito pelo Ministério da Educação (MEC), no final de abril.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que o contingenciamento de R$ 11,9 milhões em emenda destinada ao Museu Nacional do Rio de Janeiro foi realizado pela Bancada Federal do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados.

"A Bancada do Estado do RJ alocou R$ 55 milhões em emenda impositiva ao orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A finalidade era iniciar as obras de reconstrução do Museu Nacional. No caso dessa emenda, a bancada decidiu reduzir os recursos para R$ 43,1 milhões. No entanto, até o momento, a UFRJ não apresentou o plano trabalho para o início das obras, ou seja, o valor disponibilizado só será liberado após a conclusão e aprovação do plano", diz um trecho do texto.

A reportagem tentou contato com a UFRJ, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.