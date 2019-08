'Rambos' do Ibama ainda não foram a campo para combater queimadas e desmate na Amazônia

(foto: Divulgação/Ibama)

Em meio à alta doe dasna Amazônia, o Grupo Especializado de Fiscalização (GEF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) -do órgão para o combate aona área ambiental - não foi a campo este ano.Isso se soma à queda geral nas autuações dona. Até 23 de agosto, foram 1.639contra a flora na região - recuo de 42% ante o mesmo período de 2018 e menor taxa desde 2010.Sobre a falta de atuação do grupo de elite do Ibama, odo Meio Ambiente,, disse no programa Roda Viva, da TV Cultura, que "não há orientação para flexibilizar o cumprimento da lei ou a". Afirmou ainda que iria apurar o porquê de o governo não ter enviado os fiscais para ação na. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o GEF - que hoje tem 13 agentes - foi acionado para ir a campo nos próximos dias. Procurado, o ministério não comentou a redução de multas até as 20 horas desta segunda-feira, 26.Emplanejadas de modo sigiloso por meses, os, apelidados de "' do Ibama, atuam de modo cirúrgico, com o objetivo de cessar imediatamente oem curso. Após fazerem a investigação e terem todas as informações sobre um crime em curso, preparam a operação na área, que é muito rápida. Chegam de, neutralizam, tiramde quem está trabalhando no local, avaliam os equipamentos e, na impossibilidade de carregá-los, têm autorização legal para destruí-los."Esse tipo de ação faz muita diferença nos casos em que há grande perigo envolvido. Se não for feita com equipe muito treinada para situações de, não vai conseguir resolver e pode colocar os ficais em risco", diz Suely Araujo, ex-chefe do Ibama (de 2016 a início deste ano). Em janeiro, ela antecipou seu pedido de exoneração após Salles levantar suspeita sobre o valor de um contrato de locação de viaturas assinado por ela.A possibilidade dede equipamentos está prevista no Decreto 6.514, de 2008, que estabelece que produtos (como madeira) e instrumentos usados em infração podem ser destruídos ou inutilizados em duas situações: quando "a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias" ou nos casos em que eles "possam expor oa riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização".Essa, porém, vinha sendo criticada pelo presidente Jairdesde 2018. Na campanha, ele prometeu que o Ibama não poderia mais destruir equipamentos e, em abril, desautorizou ação contraem Rondônia. Em vídeo, disse que havia vetado ade caminhões e tratores usados para extração ilegal na Floresta Nacional do Jamari e disse que Salles teria aberto processo administrativo para apurar os responsáveis. Após poucos dias, Salles visitou madeireiros e foi aplaudido.Ao Estado, fontes dizem que essa destruição às vezes é essencial para impedir que o crime continue. Além de serem áreas sensíveis, unidades de conservação (UCs) e terras indígenas (TIs) são escolhidas preferencialmente pelo GEF por serem protegidas da. O fato de as atividades ocorrerem lá dentro já configura crime.O Estado também apurou que estavam previstas para o 1.º semestre ao menos cinco operações desse tipo em UCs e TIs. Uma delas foi antecipada no site do Ibama alguns dias antes de ocorrer - o que contraria o objetivo da ação. Conforme o jornal apurou, a ação era planejada pelo ministério e acabou abortada depois disso. "São, de operações que contam com o", disse um técnico do Ibama.Entre 2014 e o ano passado, o Grupo Especializado de Fiscalização do Ibama desativou mais de 200 frentes ilegais de(ouro, diamante e cassiterita) em unidades de conservação (UCs) e terras indígenas (TIs) nos Estados que concentram as maiores taxas de desmate da Amazônia (Mato Grosso, Pará, Amazonas, Rondônia e Maranhão), conforme o Estado apurou com pelo menos quatro técnicos do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo órgão.Criado no fim de 2013, o grupo começou a atuar no ano seguinte, trazendo novo padrão dee precisão às operações para combater grandes atividades ilegais - como-, principalmente dentro de UCs e TIs. A equipe recebeu treinamento de táticas e técnicas policiais especiais e foi uma dos principais responsáveis, nos últimos anos, por desmantelar esse tipo de atividade.