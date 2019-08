Ativistas saem em defesa da Amazônia na Praça da Liberdade, em BH

(foto: Juliana Cipriani / EM / D.A. Press)

Críticas a Bolsonaro

Mudas de árvores

levou representantes de, emna tarde deste sábado (24). Com cartazes e faixas, os manifestantes pediram, entre outras coisas, ao presidente“mais compostura” para falar das questões ambientais e a s(Novo).Bolsonaro foi alvo do protesto, que ocorreu como uma espécie de prévia para outro convocado para este domingo (25) às 10h na Praça do Papa.Segurando um cartaz pedindo que afique esaia, a bióloga Carla Nogueira, de 32 anos, que atua na, disse que os esforços estão crescendo para mostrar a insatisfação com a forma com que o governo tem lidado com as questões ambientais. “A gente não tolera mais um governo que ignore a pauta ambiental. São anos dee agora isso chegou a um nível astronômico”, disse.Os ativistas pedem o retorno das verbas de estruturação dos órgãos ambientais, o fortalecimento da fiscalização ao desmatamento e mais educação ambiental e proteção das unidades de conservação e das terras indígenas. Os protestos foram convocados diante do aumento do número dena região amazônica nos últimos dias, que chegaram a levar umaaté São Paulo.A voluntária doRaphaella Lemos, 34, disse que a instituição está apoiando os movimentos e ajudando na divulgação, mas que trata-se de um movimento da sociedade. “Os problemas não são de hoje, mas tomaram uma dimensão absurda depois das últimas propostas do atual governo”, afirma.Para ela, houve piora ainda na gestãoporque a bancada ruralista ganhou mais força e houve baixas nos órgãos ambientais. “Eles precisam entender que até o agronegócio precisa dos biomas para funcionar”, critica.Raphaela Lemos disse não se sentir afetada pela insinuação do presidentede que os “” teriam promovido queimadas na Amazônia para prejudicar sua imagem”, já que o Greanpeace só recebe verbas de pessoas físicas. Mesmo assim, considerou um discurso “desequilibrado”.O grupotambém marcou presença no protesto e distribuiunaA voluntária Iêda Camargos Lamounier, 59, que é professora aposentada, disse esperar mais conscientização em relação ao meio ambiente.“O planeta está no limite dos rescursos, precisamos de cuidados com as próximas gerações, o meio ambiente é uma questão de existência”, afirmou.