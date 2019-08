Minas e outros estados vão ajudar no combate às queimadas na Amazônia

Os líderes estaduais se reuniram no 4º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Vitória (ES) (foto: Agência Minas/Divulgação)

Os governadores dos Estados do Espírito Santo,, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, afirmaram que irão auxiliar no"Os governadores do COSUD manifestam também solidariedade aos colegas da Região Norte e confirmam que auxiliarão, se necessário, com estrutura, tecnologia e recursos humanos para contribuir no controle de queimadas na Região Amazônica", disseram os líderes estaduais, em carta aberta, divulgada neste sábado, 24, após o, realizado em Vitória (ES).No documento, os chefes executivos dos Estados do Sul e do Sudeste consideram também que os temas ambientais devem ser discutidos e distensionados."Buscando entendimento para fortalecer a imagem internacional do Brasil, reforçando o nosso compromisso com a biodiversidade e preservando as exportações do país, sobretudo do agronegócio", aponta o documento, intitulado "Carta de Vitória".O texto é assinado José Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo; Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais; Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná; Wilson Witzel (PSC), governador do Rio de Janeiro; Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul; Carlos Moisés da Silva (PSL), governador de Santa Catarina, e João Doria (PSDB), governador de São Paulo.