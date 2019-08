Governo autoriza uso das Forças Armadas no PA; quatro Estados já pediram auxílio

O governo federal editou mais uma edição extra do Diário Oficial da União para autorizar agora o emprego das Forças Armadas no Estado do Pará para Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Mais cedo, já tinha sido autorizado o uso das Forças no Tocantins.



Agora, já são quatro Estados que terão apoio das Forças Armadas em ações de combate às queimadas na região amazônica. Na sexta, 23, Roraima e Rondônia já tinham recebido autorização.



O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na sexta decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para GLO e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, mas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal.



A autorização, no entanto, está condicionada ao requerimento do governador de cada Estado.