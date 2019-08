Janaína defende fim de sigilo de grampos do PCC que ameaçam Moro

(foto: EVARISTO SA)

A deputada(PSL), da, defendeu o fim do sigilo da investigação da, daque, semana passada, prendeu a cúpula do PCC e sufocou o coração financeiro da facção após bloqueio de 400 contas bancárias por onde circulava dinheiro ilícito doEm sua conta no, Janaína fez menção a um grampo telefônico da PF que pegou líderes do PCC. Um deles ataca o, que comanda a ofensiva sem precedentes contra a organização, e diz: "O PT tinha diálogo com nóis cabuloso".Em seu tuíte, Janaína faz um paralelo com a divulgação da sequência de diálogos atribuídos ae ao procurador, coordenador da força-tarefa dano Paraná. Eles tiveram seus celulares hackeados por, o "Vermelho", que confessou a invasão e o repasse ao sitedo conteúdo dodo ex-juiz federal e do procurador."Com meses de divulgação dos diálogos do, não encontramos nenhum crime", avalia Janaína. "Vamos ver a íntegra das interceptações referentes ao diálogo cabuloso. Quanto mais transparência melhor! Não é assim?"Para Janaína, "lógico seria retirar o sigilo da investigação em que o diálogo foi interceptado"."Pela gravidade da situação, o povo tem direito a saber o que tem lá. O PT deveria ser o primeiro a solicitar a retirada do sigilo."mais votada da história do País provocou. "Ué, o PT vai processar Deus e todo mundo, por divulgar e comentar o áudio do diálogo cabuloso com o crime? Ao mesmo tempo, defende que o conteúdo das mensagens hackeadas seja de livre acesso? Qual a lógica disso?"Procurado pela reportagem na semana passada, oafirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, se tratar de "mais uma armação como tantas outras forjadas" contra o partido. Segundo a legenda, o caso "vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas". "Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos confessos não foi o PT, foi opara montar uma farsa judicial contra ocom delações mentirosas e sem provas", disse o partido em nota. Para a sigla, "é Moro que deve se explicar à Justiça e ao País pelas graves acusações que pesam contra ele".