Preso que tentou fugir vestido de mulher é encontrado morto em Bangu 1

(foto: Seap/Divulgação)

(foto: Seap/Divulgação)

Pego tentandovestido de mulher, ofoinadesta(6). Oteriacom umque ocupava noem, no Rio de Janeiro. As informações são da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).Condenado a mais deportentoudeno último sábado (3). Por causa disso, foi transferido para isolamento em Bangu 1. O detento planejava sair da cadeia pela porta da frente, Ana Gabriele Silva, de 19 anos. Para tanto, usou uma. A Seap suspeita de que jovem tenha ajudado o pai na tentativa de fuga.Outros oito visitantes também estão sendo investigados, incluindo uma grávida. A hipótese da Seap é de que ela seja a responsável por entrar com o disfarce na casa de detenção. Todos os envolvidos estão sendo encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande).Conhecido como Ronca e Baixinho, Clauvino foi um dos 31 que fugiram pelo esgoto do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em fevereiro de 2013. Ele foi preso logo após a fuga, em Angra dos Reis.