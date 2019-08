Vestido de mulher, traficante é flagrado tentando fugir de presídio no Rio

(foto: Divulgação/Seap-RJ)

Um, na Costa Verde do Rio de Janeiro, foineste sábado, 3, tentando fugir da prisão. Clauvino da Silva estava detido no presídio de Bangu 3, zona oeste da capital fluminense, e teria aproveitado visitas para preparar um disfarce mirabolante e tentar escapar.Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap),- a roupa que ele vestia teria sido fornecida por ela. Além de Ana, outros oito visitantes são suspeitos de dar suporte ao plano, incluindo uma mulher grávida.Os agentes penitenciários perceberam a atitude e interromperam a tentativa de fuga por volta das 16h. O traficante foi encaminhado para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, também no complexo de Bangu, e sofrerá sanções disciplinares. A corregedoria da Seap informou ainda que vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos.