STF concede liberdade a Elias Maluco, assassino de Tim Lopes

O mandado de prisão era de junho de 2017 (foto: Rosane Marinho/AJB/Futura Press - novembro/2002) Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liberdade ao traficante Elias Pereira da Silva. Conhecido como Elias Maluco, ele é o responsável pela morte do jornalista Tim Lopes. Decisão foi publicada nesta sexta-feira (2/8) e se refere à ação que ele responde por associação ao tráfico. Porém, ele só poderá ser solto se não tiver nenhuma outra ordem de prisão. concedeu. Conhecido como Elias Maluco, ele é o responsável pela morte do. Decisão foi publicada nesta sexta-feira (2/8) e se refere à ação que ele responde por associação ao tráfico. Porém, ele só

Na decisão, o ministro Marco Aurélio Mello, além de indicar que o habeas corpus só vale se não houver outras ordem de prisão, determina que Elias não pode mudar de residência sem avisar a Justiça, comparecer quando solicitado e adotar a “postura que se aguarda do homem médio, integrado à sociedade."

SAIBA MAIS 21:26 - 02/08/2019 Idoso deve ser indenizado em R$ 100 mil por ter foto transformada em meme

21:26 - 02/08/2019 Família acusa PM de chicotear jovem autista e esquizofrênico

20:34 - 02/08/2019 Julgamento de acusados de matar Marielle o continua com oitiva de testemunhas não há razão para manter o acusado preso. "Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do pronunciamento por meio do qual determinada, em execução antecipada da sanção, ignorando-se garantia constitucional", afirmou no processo. De acordo com o ministro,"Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do pronunciamento por meio do qual determinada, em execução antecipada da sanção, ignorando-se garantia constitucional", afirmou no processo.

O mandado de prisão era de junho de 2017, referente a uma associação com o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Elias Maluco foi preso em 2002 pelo assassinato de Tim Lopes e condenado em 2005 a 28 anos e seis meses pelo crime. Ele, ainda, acumula mais 10 anos por lavagem de dinheiro de uma condenação de 2013. Ele integrava o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil e ficou conhecido pelos métodos bárbaros que matava suas vítimas.

Caso Tim Lopes

O jornalista investigativo Tim Lopes desapareceu em junho de 2002, enquanto produzia reportagem na favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A morte dele foi confirmada em julho depois de achado fragmentos de ossos em um cemitério clandestino.