Família acusa PM de chicotear jovem autista e esquizofrênico

Os policiais registraram a reclamação e foram embora (foto: Flickr )

acusa ado Rio de chicotear o rapaz com fios, durante uma operação policial no complexo de favelas do Chapadão, na zona norte do Rio, no último dia 26.A vítima morava com a mãe, em outro lugar, mase o rapaz foi morar com o irmão na favela. No dia 26, segundo o irmão narrou à polícia, que ele havia saído para trabalhar quando a polícia chegou e tentou ouvir o rapaz, que estava dormindo.Diante do silêncio, os policiais teriam usado fios como chicote para atingir as costas da vítima.Uma vizinha que testemunhou a ação dos PMs avisou o irmão, que voltou para casa na tentativa de auxiliar o rapaz. Ele chegou a reclamar aos policiais, que, além de agredir o doente, teriam quebrado objetos e bagunçado a casa.O irmão procurou o Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), que acompanha o caso. A Polícia Civil investiga a denúncia, por meio da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).Receosos de serem alvo de uma vingança, os dois irmãos se mudaram do Chapadão. O jovem agredido está em recuperação.