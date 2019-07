Vídeo: Porcos selvagens de até 40 Kg invadem Shopping Popular

Na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 7h, três porcos selvagens invadiram o Shopping Popular de Brasília, próximo à antiga Rodoferroviária. Os animais são da espécie queixada e na hora do resgate, realizado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ficaram agitados e violentos. O vigilante do local, Paulo Sérgio, relatou ao Correio que os bichos estavam rondando a região desde a madrugada. Na manhã desta, por volta das 7h,, próximo à antiga Rodoferroviária. Os animais são dae na hora do resgate, realizado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ficaram. O vigilante do local, Paulo Sérgio, relatou ao Correio que os bichos estavam rondando a região desde a madrugada.





Também durante a conversa, o vigilante contou que não é a primeira vez que surge algum animal no local. Já apareceram cobras, principalmente da espécie cascavel, antas e onças. Questionado se sentiu medo ao se deparar com os bichos, Paulo disse que já está "acostumado".





De acordo com batalhão, o animal mais velho era um macho que pesava carca de 40kg. A fêmea têm em torno de 30kg e o filhote aparentava ter 20kg. Ainda segundo o órgão, neste ano, é a primeira vez que ocorre um resgate desse tipo de espécie.





Operação

O major Souza Júnior, da Polícia Ambiental, contou que no momento em que foi acionado para o resgate, por volta das 9h, chegou a ligar para o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e para o Zoológico para pedir equipamentos adequados para efetuar a operação. E frisou que não obeteve ajuda de nehuma das instituições. "Patirmos para o local com o que tinhamos, como uma rede, e fizemos os resgate. No momento, eles ficaram agitados ao serem colocados nas jaulas, mas tudo ocorreu bem", destacou.