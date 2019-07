Sobe para nove o número de mortes após forte chuva no Grande Recife

(foto: Em seis horas, choveu no Recife, onde uma pessoa morreu, o equivalente a oito dias. Foto: Peu Ricardo/DP.)

Subiu para nove o número de mortes confirmadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) após as fortes chuvas. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou, por volta das 10h desta quarta-feira (24), que três pessoas morreram no bairro de Caetés, em Abreu e Lima. Uma pessoa foi retirada com vida da área. Além delas, três pessoas morreram em Olinda e três no Recife. Subiu parao número deconfirmadas na Região Metropolitana do(RMR) após as. O Corpo deconfirmou, por volta das 10h desta quarta-feira (24), que três pessoas morreram no bairro de Caetés, em Abreu e Lima. Uma pessoa foi retirada com vida da área. Além delas, três pessoas morreram em Olinda e três no Recife.

No desabamento em Abreu e Lima dois irmãos morreram: Mariana, 19 anos, e Luiz Henrique, o Luizinho, de 15. A mãe deles Ariana, 39 anos, está na emergência do Hospital Miguel Arraes. Segundo a cunhada de Ariana, Rosimere Nascimento, há outros dois desaparecidos, vizinhos de Ariana. Eduarda, grávida de oito meses e o pai dela Silvânio. "Havia outras casas nessa barreira, mas não sei quantas", afirmou.





O coordenador da Defesa Civil de Abreu e Lima, José Lopes, disse que o município está contando com ajuda do Corpo de Bombeiros, Samu, funcionários da prefeitura e da comunidade em geral. "Estamos trabalhando com toda estrutura que dispomos e com ajuda dos moradores para localizar as vítimas e esse número pode aumentar", revelou.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, mãe e filha foram retiradas por volta das 9h do local do deslizamento. Ariana, 39 anos, foi encontrada consciente. Já Mariana foi retirada viva, mas não resistiu e morreu. A mãe foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista.





Além de Mariana, morreram no deslizamento Luiz Henrique e um homem identificado como Dalmir, de aproximadamente 50 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local em busca de mais duas pessoas soterradas.





Outras mortes





Na capital pernambucana, foram registradas três mortes, sendo uma no Córrego do Curió, em Dois Unidos. Uma árvore caiu e atingiu uma casa. O morador, ainda não identificado, morreu. O corpo da vítima foi recolhido por volta das 10h desta quarta pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A esposa do homem que morreu teve ferimentos e foi socorrida, na madrugada. Ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Defesa Civil do Recife está no local, pois outras casas estão ameaçadas na área atingida. Outras duas mortes foram registradas na Rua Ageu, no bairro de Passarinho.





Em Olinda, os óbitos foram registrados em Águas Compridas - uma morte - e duas no Alto do Sol Nascente. Na Rua General Sampaio, em Caixa D'água, em Olinda, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e moradores da localidade resgataram com vida duas crianças, de 6 e 5 anos, e dois adultos.