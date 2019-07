Forte chuva deixa ao menos cinco mortos no Grande Recife, segundo bombeiros

(foto: Diário de Pernambuco )

Cinco pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira após o deslizamento de barreiras e queda de árvore ocasionados pelas fortes chuvas. As vítimas são dos bairros de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, Águas Compridas e Passarinho, em Olinda. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. na madrugada desta quarta-feira após oocasionados pelas. As vítimas são dos bairros de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, Águas Compridas e Passarinho, emAs informações foram confirmadas pelo

Na capital pernambucana, a morte aconteceu na Rua do Curió, em Dois Unidos. Uma árvore caiu e atingiu uma casa. O morador morreu. Em Olinda, os óbitos foram registrados na Rua Arcoverde, em Águas Compridas; na Rua Aquarela, também em Águas Compridas, e dois na Estrada do Passarinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de mortes pode aumentar. A corporação atua na Rua General Sampaio, em Caixa D'água, em Olinda, onde pode haver mais três mortos.





Nessa terça-feira (23), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta para a possibilidade de continuidade de chuvas moderadas a fortes no Recife. A previsão é válida para as próximas 24 horas. A Defesa Civil do Recife informou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800-081-3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros.