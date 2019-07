Jovem de 19 anos é morto a facadas pelo próprio pai, em Recife

(foto: Mariana Fabrício/DP)

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (22/7). O corpo foi localizado dentro da casa onde a vítima morava, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido o homicídio é o próprio pai do rapaz, que fugiu do local logo após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, José Mário da Silva foi morto a golpes de faca nodalocalizada da rua Bandeira do Sul. O pai dele, Regimario Gomes de Souza, de 56 anos, está sendopelacomo suspeito de ter cometido o homicídio.

O corpo de José Mário foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

As investigações para indicar a motivação do crime estão sob sigilo e ocorrem na 3° Delegacia de Homicídios.