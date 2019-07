Homem é morto a tiros por PM em sala de cinema após brigar por poltrona

(foto: Shopping Avenida Center/Divulgação )





O bioquímico Julio Cesar Cerveira Filho foi morto a tiros, na tarde dessa segunda-feira (8), dentro de uma sala de cinema no Shopping Avenida Center, em Dourados (MS). A vítima estava em companhia da filha de 16 anos e discutiu com um homem por causa de uma poltorna durante a exibição do filme "Homem -Aranha: longe de casa".Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava morta. Ele foi atingido com dois tiros.O autor do crime, o policial militar Dijavam dos Santos, que também estava acompanhado por dois filhos, de 10 e 14 anos, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.Após o episódio, a sala foi esvaziada e o shopping fechado.