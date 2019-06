Educadora é agredida por mãe de aluna em escola do Distrito Federal; veja vídeo

Educadora é agredida por mãe de aluna em escola de Ceilândia https://t.co/YTJ2NYuiT6 pic.twitter.com/Gg21PAMxYo — Correio Braziliense (@correio) 27 de junho de 2019

Uma mãe agrediu a educadora da filha com tapas no rosto, em Ceilândia, no Distrito Federal, porque não gostou de questionamentos sobre a alimentação da criança.





A garota,da escola Caic Bernardo Sayão, haviaeme foi perguntada pela monitora, 29 anos, sobre o que havia comido em casa. A mãe, 31, se irritou com aquilo ea vítima na frente da, dentro da instituição.O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (26/6). "Não chegamos nem a ter uma discussão, ela já chegou nanervosa, me ameaçando. Pedi para que ela subisse até a direção para resolver e ela disse que ia resolver comigo, pronta para me agredir", contou a monitora. Ela trabalha como educadora social desde 2017, e está assustada com o que aconteceu e com o que poderia ter acontecido. "Fico imaginando se ela estivesse", desabafa.

A mãe foi levada para a 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) e detida por, já que afrontou um funcionário público no exercício da função. Durante a, ela chegou a dizer coisas como "vou te pegar lá fora". Aos policiais, a mulher confirmou a irritação com as perguntas sobre a alimentação da filha e disse ainda que "ninguém é obrigado a comer". Quanto aos tapas, disse que foi empurrada da escada e chutada pela educadora, e apenas se defendeu.Porém, as imagens dasde segurança da escola mostram apenas as duas conversando por alguns segundos e, logo depois, a agressão da mãe, que foi contida por uma outra testemunha. "Agora fica a sensação de, o. Qualquer pessoa acha que pode ir a escola e agredir uma professora. Não somos mais respeitados", lamenta a vítima.