Polícia Civil investiga a morte de norte-americana em Paraty

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

investiga as circunstâncias da, de 32 anos, encontrada morta em uma pousada em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 23. De acordo com a 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), que está investigando o caso, está sendo aguardada a conclusão do exame de necropsia para determinar a causa da morte.foi encontrado na cama, coberto e, em um quarto de uma pousada no bairro de Jabaquara. Uma perícia foi realizada no local.O exame toxicológico pode determinar se houve, uso de drogas ou se a mulher foi vítima de algum. A polícia informou que "diligências estão sendo realizadas e as investigações estão em andamento".De acordo com testemunhas, Danielle erae se apresentava em bares locais. O consulado dos EUA já foi contatado. Parentes da mulher são esperados nesta quarta-feira, 26, para o reconhecimento do corpo, que se encontra no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, cidade próxima a Paraty.