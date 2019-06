Deputada depõe nesta segunda-feira sobre morte do marido

Pastora e cantora gospel, Flordelis teria sido acusada pelo filho mais velho de participação no crime (foto: Cláudio Andrade/Câmara dos Deputados)

Rio – A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) vai depor amanhã no inquérito que investiga a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos, assassinado no último domingo. Apesar de um dos filhos do casal ter assumido a autoria do crime, a polícia quer esclarecer a dinâmica da execução e diz que todas as pessoas que tinham alguma ligação com o pastor estão sendo investigadas – o que inclui a deputada.

Flordelis foi intimada pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), a depor como testemunha. A delegada afirmou, em entrevista na sexta-feira, que todos os moradores da casa onde Anderson foi morto fazem parte da investigação. "Não podemos descartar ninguém que estava próximo da cena do crime. Provavelmente, a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Tudo indica que tem relação com as relações familiares, quem convivia com a vítima", disse Bárbara Lomba.





Ontem, a assessoria da deputada informou que ela comparecerá para a oitiva. "Embora, como parlamentar, a deputada tenha a prerrogativa de escolher o dia e o local do depoimento, ela decidiu aceitar o convite nos termos formulados pela polícia, porque tem o interesse de colaborar com as investigações", diz nota.





A Polícia Civil, também em nota, não confirma o depoimento de Flordelis: “De acordo com a Delegacia de Homicídios, as investigações continuam em andamento, testemunhas e familiares estão sendo ouvidos e diligências sendo realizadas. Quanto à demanda exata (sobre o depoimento), ainda não temos informações”.





Na noite de quinta-feira, a TV Globo revelou que o depoimento de um outro filho de casal teria sugerido a participação de três irmãs e da própria deputada Flordelis no planejamento do crime.





Um dos filhos do casal – Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos – confessou ter matado Anderson com seis tiros, mas a polícia afirma que o Instituto Médico-Legal (IML) identificou cerca de 30 disparos.





Na quinta-feira, a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária de Flávio e de Lucas dos Santos, de 18, pela morte de Anderson. Os dois eram apontados como os principais suspeitos e já tinham sido presos no início da semana por ter mandados de prisão por outros crimes. Flávio disse que o irmão mais novo o ajudou a comprar arma usada no crime.





O celular do pastor ainda não foi entregue às autoridades nem o celular de Lucas. Os policiais encontraram uma pistola na casa e verificaram os restos de um grande volume de material queimado no quintal do imóvel.





Pastora, cantora gospel e mãe de 55 filhos – quatro biológicos –, Flordelis recebeu quase 200 mil votos nas eleições de outubro do ano passado, sendo a quinta mais votada no Rio de Janeiro, com 2,55% dos votos válidos no estado. “Foi morando na favela do Jacarezinho que adotei, de uma vez só, 37 crianças que sobreviveram a uma chacina que aconteceu na Central do Brasil”, contou a deputada na época.