Usuário de patinete elétrico pode ter que fazer prova do Detran

(foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Uma nova regra para o uso do patinete elétrico aprovada nesta quinta-feira, 13, no Rio de Janeiro, pode dificultar o uso do equipamento. O projeto de lei obriga o usuário de patinete que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a fazer uma prova online do departamento estadual de trânsito (Detran).





Em BH - A BHTrans também deve publicar um projeto a ser submetido a consulta pública antes de virar decreto para regularizar o uso do equipamento. O objetivo é primeiro receber sugestões da sociedade, para depois providenciar a regulamentação efetiva. Mas o presidente da BHTrans, Célio Freitas, já adianta que itens como uso de capacete e a circulação nas calçadas precisam ser debatidos em conjunto com outras regras, como velocidade e região da cidade em que o patinete deve ser liberado.