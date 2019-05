Fãs se revoltam com divulgação de fotos do corpo de Gabriel Diniz

(foto: Youtube / Reprodução)

Após o acidente que tirou a vida do, uma imagem do resgate do seu corpo viralizou na internet, sobretudo em grupos de WhatsApp. Ode pessoas mortas sem autorização é crime, de acordo com o Código Penal. A pena prevista é detenção de um a três anos, além de multa, segundo o Conselho Nacional de Justiça.Pelo Twitter, admiradores do artista começaram a pedir que asnão fossem repassadas. "Em respeito ao Gabriel Diniz, à família e aos fãs, em hipótese alguma compartilhem fotos dos corpos, isso é totalmente DESUMANO e desrespeitoso", publicou um perfil. "É claro que já tá rolando foto do corpo do Gabriel Diniz no WhatsApp. Porque o pessoal carniceiro não perde uma. Gente baixa, vil, sem respeito com a família", comentou o jornalista Gabriel Vaquer.que levava o artista caiu na cidade de, no Sul do, na manhã desta segunda-feira (27). O Corpo de Bombeiros Militar do estado foi acionado para prestar socorro no povoado do Porto do Mato. Ele havia se apresentado em Feira de Santana (BA), neste domingo (26), e estava viajando para Maceió (AL) para encontrar a namorada Karoline Calheiras.