Avião que transportava cantor Gabriel Diniz não tinha autorização para táxi-aéreo

(foto: Reprodução/Anac)

O acidente

Agentes da Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), de Pernambuco (PE), já fazem os primeiros levantamentos para encontrar as causas da queda da aeronave que levava o cantor Gabriel Diniz . O, prefixo PT-KLO, caiu na tarde desta segunda-feira no litoral sul de Sergipe. Além do artista, morreram outras duas pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) afirmou que o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) do avião estava regular. Porém, não tinha autorização paraDados que constam no sistema damostram que a aeronave teve operação negada para táxi aéreo. Por meio de nota, a Anac afirmou que a aeronave está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até fevereiro de 2023 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia até março de 2020.“O avião, de matrícula PT-KLO, da fabricante Piper Aircraft, era de propriedade do Aeroclube de Alagoas. Esse modelo é um monomotor com capacidade máxima de 3 passageiros mais a tripulação, totalizando 4 assentos”, informou o órgão.Segundo a Anac, as apurações sobre as causas do acidente já estão em curso. “As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), de Pernambuco (PE), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), do Comando da Aeronáutica”, disse.Por fim, a Anac solidarizou com os familiares e afirmou que colabora com as investigações que estão em curso.O avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (27/5), em Estância, no litoral sul de Sergipe. Entre os ocupantes estava o cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo. Outras três pessoas morreram. O voo do monomotor Piper PT-KLO tinha partido dee caiu a 30 quilômetros de Aracajú (SE).Os destroços daforam localizados em uma área de mangue perto do município de Estância (SE). Por meio de nota, a produtora do cantor lamentou a morte do artista. “A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com está triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos tripulantes! O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde”, afirmou.“Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos!”, finalizou.