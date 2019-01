Médico conhecido como Doutor Bumbum deixa prisão no Rio de Janeiro

Denis estava preso preventivamente desde o dia 19 de julho do ano passado (foto: Facebook/Reprodução)

Após ficar mais de seis meses detido, o médico Denis Cezar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, deixou o presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo Penitenciário de Gericinó, no fim da tarde desta quarta-feira (30/1). O médico foi beneficiado por um habeas corpus concedido por unanimidade pelos desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.