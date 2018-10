'Dani Bumbum' se entrega à polícia do Rio após morte de microempresária

Acusada pela polícia de ser a responsável pelo procedimento estético que causou a morte da microempresária Fernanda de Assis, de 29 anos, no dia 13 de outubro, Danielle Cândido Cardoso, de 37, entregou-se à Polícia Civil do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 16 - um dia após a Justiça decretar sua prisão temporária.



Danielle, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", vai responder por homicídio e exercício ilegal da medicina. Ela mora em Mesquita, na Baixada Fluminense, e se entregou à 31ª Delegacia de Polícia (Ricardo de Albuquerque).



Fernanda submeteu-se a um preenchimento de glúteos no dia 4 de outubro. Segundo familiares contaram à polícia, dois dias após a intervenção surgiram bolhas nas nádegas dela. Uma semana depois surgiram edemas na boca da paciente, que chegaram a impedi-la de falar.



A microempresária morreu nove dias após a cirurgia, no último sábado, 13, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi enterrado nesta terça-feira em Ricardo de Albuquerque, bairro onde ela morava.



Na decisão em que decretou a prisão temporária da suspeita, a juíza Livia Bechara de Castro destacou que testemunhas reconheceram Danielle como a responsável pela intervenção estética. Além da prisão, a magistrada autorizou busca e apreensão na casa e no local de trabalho da mulher para evitar a destruição de provas.



De acordo com a Polícia Civil, "Dani Bumbum" já foi indiciada uma vez, em 2015, por posse de substâncias injetáveis proibidas. O caso foi investigado pela 64ª DP (São João de Meriti).