Painel com juristas famosos debate os 30 anos da Constituição Federal do Brasil

Um painel com juristas nacionais e do exterior vai debater a Constituição Federal do Brasil, que está completando em 2018 30 anos. O evento acontece durante a HSM 2018, na capital paulista.



A sétima constituição brasileira foi promulgada em 5 de outubro de 1988, durante a redemocratização e retomou diretrizes constitucionais prejudicadas pelo regime militar.





Entre os debatedores, estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o advogado Ives Gandra Martins, que coordenou a obra “30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil – Virtudes, Obstáculos e Alternativas”, e o professor Michael Winds, considerado um dos maiores especialistas mundiais em direito criminal.O debate será mediado pelo diretor jurídico da Ânima Educação, João Batista Pacheco Antunes, que irá levar os painelistas a refletir sobre o país nestas três decadas, os desafios dos próximos anos e as novas perspectivas sobre as leis.O painel está previsto para começar às 20h e terá transmissão ao vivo pelo Portal Uai.