Brasileiro desaparecido é encontrado morto no subúrbio de Dublin

O corpo do brasileiro Caique Trindade de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado no subúrbio de Dublin, na Irlanda, na noite desta segunda-feira. Desaparecido desde o último dia 6, Caíque foi visto pela última vez por amigos que, após seu desaparecimento, entraram em contato com a mãe do estudante, Valclecia Trindade.Segundo Valclecia Trindade, Caíque estaria “desorientado” há alguns dias, motivo pelo qual ela viajou para a cidade irlandesa e fez vários apelos públicos pelas redes sociais. Nas redes sociais, ela postou nesta segunda-feira uma nota em que agracede às mensagens e ao apoio recebido de amigos e conhecidos de Caíque. "Gostaria de agradecer a todos que contribuíram de alguma forma, e gostaria de pedir que respeitassem nesse momento a minha dor e a dor da minha família".No mesmo post, centenas de pessoas publicaram mensagens de condolências pela morte do estudante e apoio à família. O corpo de Caíque foi encontrado em um paque, Corkagh Park, localizado em Clondalkin, subúrbio de Dublin. A causa da morte e detalhes de como o corpo foi encontrado não foram divulgados.