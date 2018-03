Governo estuda recompensa de R$ 100 mil por informação sobre assassinos de Marielle

Cartaz foi lançado em busca de informações sobre morte de Marielle e de Anderson Gomes (foto: Divulgação)

O governo federal estuda uma recompensa de R$ 100 mil para testemunhas que tenham informações que possam levar à prisão dos assassinos da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).A informação é do portal de notícias de G1, que diz ainda que o Palácio do Planalto já deu “sinal verde” para o recurso. A legislação brasileira permite a recompensa financeira a pessoas que oferecerem informações úteis para a prevenção, repressão de crimes ou atos ilícitos administrativos.Balanço deste final de semana aponta que o Disque-Denúncia já recebeu 22 ligações com informações sobre o caso. O conteúdo não foi divulgado. O serviço garante o anonimato.A meta do governo é agilizar a prisão dos envolvidos, em razão da grande repercussão do assassinato da política no Brasil e no mundo.