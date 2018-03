Criança de 2 anos e mulher são mortas no Complexo do Alemão

Rio de Janeiro, 16 - Um menino de 2 anos e uma mulher de 58 anos morreram atingidos por balas perdidas na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 21 horas desta sexta-feira, 16, segundo a Polícia Militar. Um homem também teria morrido, mas até as 23 horas a corporação não confirmava essa terceira vítima.



Segundo a PM, quatro homens armados com fuzis trafegavam pela Avenida Itaoca, uma das principais da comunidade, em um Jeep Renegade branco quando avistaram uma viatura policial parada em uma esquina. Eles começaram a atirar em direção aos policiais, e houve revide. O grupo fugiu, a PM começou uma perseguição, durante a qual o tiroteio continuou.



Pelo menos três pessoas foram atingidas por balas perdidas: a criança de 2 anos, identificada apenas como Benjamin e baleada na cabeça enquanto era conduzido em um carrinho de bebê; sua mãe, cujo nome não foi divulgado e que foi ferida na barriga e em um braço; e Maria Lúcia da Costa, de 58 anos.



A criança e a mulher de 58 anos foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da comunidade e depois transferidas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte, mas ambas morreram. A família de um homem que foi levado ao mesmo hospital e morreu afirma que ele também foi atingido por uma bala perdida. A PM desconhecia esse caso.



Até as 23 horas, a mãe de Benjamin, identificada como Paloma, bastante revoltada com a morte do filho, não havia aceitado ir para o hospital, embora estivesse ferida. Familiares de Benjamin contaram ao jornal Extra que Paloma ia com o filho buscar um vestido para uma festa que seria realizada neste sábado, 17.



Dois dos supostos atiradores também foram baleados e estão presos. Um deles, cujo apelido é Carão, foi identificado pela PM como traficante, assaltante de carros e caixas eletrônicos. Os outros dois conseguiram fugir.