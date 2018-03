'Respeitem a nossa dor', pede irmã de Marielle Franco em rede social

Anielle Silva (foto: Reprodução/Facebook)

A irmã de Marielle Franco publicou um desabafo sobre os ataques e insultos direcionados à vereadora do PSOL, assassinada a tiros na quarta-feira, 14. "Respeitem a nossa família. Respeitem a nossa dor. Respeitem a luta da minha irmã. Respeitem o trabalho dela. Apenas respeitem", escreveu a professora de inglês Anielle Silva, de 33 anos.No texto, Anielle diz que não vai se calar "mesmo na dor" e manifesta insatisfação com "humanos comemorando a morte de outros humanos". Além disso, em resposta a um comentário, completou que a mobilização pela morte de sua irmã vai "além de voto e opinião ou posição política".A filha de Marielle, Luyara Santos, de 19 anos, também desabafou nas redes sociais. "Alguém me acorda desse pesadelo!", postou. Em seu perfil, a maioria das manifestações são positivas, mas há também comentários com ataques a Marielle, dizendo que ela "teve o que mereceu".O mesmo tipo de insulto também está sendo postado nas caixas de comentários dos perfis do PSOL nas redes sociais. A maioria dos ataques faz referências ao envolvimento da vereadora com movimentos sociais e direitos humanos.