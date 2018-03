Informações que temos sobre assassinato de Marielle devem ficar sob sigilo, diz Jungmann

(foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil )

Brasília - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou, após participar de um evento em Fortaleza, que o governo não deve divulgar as informações a respeito do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. "O que se sabe não se deve divulgar e neste caso as informações que detemos devem ficar sob sigilo", disse o ministro, que se desloca no início da tarde desta quinta-feira, para reuniões no Rio de Janeiro. "Quem cometeu esse bárbaro crime não ficará impune. Me reunirei com todas as forças de segurança para desvendar esse crime", completou.Mais cedo, o presidente Michel Temer convocou uma reunião de emergência para discutir o caso e determinou que Jungmann fosse ao Rio acompanhar pessoalmente as investigações. "Queremos solucionar no menor prazo possível", disse. Temer afirmou que o assassinato da vereadora e de Anderson Gomes "é inaceitável, inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio".O presidente deve ir ao Rio no próximo domingo para uma reunião de segurança. O evento já estava sendo organizado nesta quarta-feira, antes dos assassinatos, e a ideia era tentar fazer um balanço de um mês de intervenção. (Carla Araújo)