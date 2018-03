Celulares roubados em Brasília podem ser bloqueados pelo site da Polícia Civil

(foto: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Ter o celular roubado ou furtado é sinônimo de transtorno. Além do prejuízo financeiro, as vítimas também costumam perder dados importantes que estavam nos aparelhos e têm que se preocupar com registrar a ocorrência e ligar na operadora para solicitar o bloqueio. A partir desta quarta-feira (7/3), os brasilienses que passarem por essa situação terão uma dor de cabeça a menos. É que, agora, o bloqueio pode ser feito direto pelo site da Polícia Civil.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o programa Fora da Rede estava em fase de testes desde outubro do ano passado. Desde então, 1,1 mil celulares foram bloqueados. Com o bloqueio, os aparelhos não podem ser mais utilizados, mesmo com outro chip. A intenção é, com isso, diminuir a prática criminosa. Ainda segundo a SSP, em 70% dos roubos a pedestres, o alvo dos criminosos é o celular.A má notícia é que o programa só funcionará para celulares habilitados a partir de 22 de fevereiro, que foi quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) firmou uma parceria com os governos do DF e de Goiás. A expectativa é que o bloqueio comece a funcionar, de fato, em 9 de maio. Até lá, os aparelhos bloqueados receberão mensagens de texto com alertas de que serão inutilizados.Para fazer o bloqueio, a vítima deve, primeiro registrar o Boletim de Ocorrência pessoalmente em uma Delegacia ou por meio da Delegacia Eletrônica. Depois, no site da PCDF, é só informar o número da linha, o CPF do titular e o Imei do aparelho. Este último, conforme a SSP, facilita o acesso a informações e garante o bloqueio total do celular.A Secretaria também orienta os cidadãos a denunciarem o comércio ilegal de celulares pelo próprio site da Polícia Civil, pelo telefone 197, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo Whatsapp, no número (61) 98626-1197.