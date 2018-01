Homens roubam celular e postam foto no Instagram da vítima

(foto: Reprodução/Instagram)

Uma empresária teve o celular furtado e se surpreendeu ao perceber que os ladrões postaram uma selfie no instagram dela após o acontecimento na cidade de Boa Vista, em Roraima. Auricélia Rosa, de 29 anos, administra uma pizzaria com o marido e foi roubada enquanto recepcionava os dois suspeitos, imigrantes venezuelanos, que se disseram com fome. “Quando fui à cozinha para solicitar que preparassem algo para matar a fome dos dois, esses venezuelanos se aproveitaram e levaram os celulares que estavam no balcão”, explicou a mulher em entrevista à Rede Amazônica. Uma empresária teve o celular furtado e se surpreendeu ao perceber que os ladrões postaram uma selfie no instagram dela após o acontecimento na cidade de Boa Vista, em Roraima. Auricélia Rosa, de 29 anos, administra uma pizzaria com o marido e foi roubada enquanto recepcionava os dois suspeitos, imigrantes venezuelanos, que se disseram com fome. “Quando fui à cozinha para solicitar que preparassem algo para matar a fome dos dois, esses venezuelanos se aproveitaram e levaram os celulares que estavam no balcão”, explicou a mulher em entrevista à Rede Amazônica.

Os rapazes fugiram de bicicleta e fizeram a publicação de uma selfie comendo no perfil da vítima dois dias depois. Ela mudou as senhas de todas as redes sociais e registrou um boletim de ocorrência com a foto para que os homens fossem investigados. Segundo Auricélia, ela já recebeu ligações da polícia, mas ainda não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Nas redes sociais, ela afirmou que o caso a deixou desacreditada de pessoas que pedem ajuda. “Não daremos mais comida para eles. Infelizmente, por dois pagarão todos”, disse.