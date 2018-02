Número de roubos de celulares aumenta em SP durante o carnaval

São Paulo, 09 - A chegada do carnaval não arrasta só foliões para as ruas de São Paulo. Os ladrões de telefones celulares também fazem a festa nesta época do ano.



Segundo a Polícia Civil, 31 celulares foram roubados e furtados de pessoas que participavam de blocos pré-carnavalescos na região do Baixo Augusta, zona central da capital, no domingo, 4. Os smartphones foram apreendidos com quatro homens e uma mulher que responderão por roubo.



O coronel da reserva da Polícia Militar e consultor da área de segurança José Vicente da Silva Filho disse que o aumento de roubo nessa época se deve a vulnerabilidade das pessoas e que os cuidados precisam ser redobrados durante o carnaval.



"Se for para bloquinhos ou locais de muita aglomeração o ideal é não levar o celular. Mas se for levar, a pessoa deve deixar o aparelho o tempo todo guardado, em um bolso com botão. Quando for fazer alguma ligação, o folião deve entrar em algum local abrigado como uma loja ou um posto de gasolina", recomenda.



Em nota, a Polícia Militar afirma que, todos anos, durante o período do carnaval, desenvolve uma grande operação na capital, no interior, no litoral, nas estradas estaduais, a fim de garantir a segurança dos foliões e de toda a população.



No texto, a polícia informa que é importante lembrar que todos devem contribuir com a segurança, adotando e difundindo algumas medidas de autoproteção (situações de emergência devem ser informadas à PM por meio do telefone 190).



A reportagem separou algumas dicas para o folião não ter o aparelho roubado nos blocos deste carnaval:



- Cuidado com selfie no meio do bloco;



- Use pochete ou doleira próximas ao corpo, ou por dentro da fantasia;



- Nunca coloque o celular no bolso traseiro;



- Evite deixar os smartphones em cima de mesas ou balcão de bares;



- Procure ficar em grupos, pois os ladrões preferem vítimas isoladas;



- Tenha o IMEI do celular (espécie de documento de identidade do aparelho);



- Caso seja furtado ou roubado procure o mais rápido possível uma delegacia de polícia e informe o IMEI do celular.



- Ao comprar bebidas com ambulantes, procure saber se são credenciados pela Prefeitura e opte por dinheiro ao invés de cartão bancário;



- Não espere os meios de transportes coletivos, táxi ou Über na rua, com aparelho na mão.



(Ana Paula Niederauer)