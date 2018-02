Mulher que estava com bebê dentro da cela deixa penitenciária

Jéssica deixou a penitenciária na noite dessa sexta-feira (foto: (foto: (foto: Divulgação))

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu nessa sexta-feira habeas corpus para Jéssica Monteiro, 24 anos, que está com o filho recém-nascido na Penitenciária Feminina de São Paulo desde a tarde da última quarta-feira (14). No período final da gestação, ela foi presa no sábado (10), acusada de tráfico de drogas, e internada no domingo (11), quando deu a luz. Dois dias depois foi encaminhada para a carceragem do 8º Distrito Policial, no Brás, região central da capital paulista, e depois para a penitenciária.