Mulher é flagrada com o corpo do marido dentro de mala no Rio de Janeiro

(foto: Reprodução da internet/Facebook/Padre Miguel News) Uma mulher foi flagrada transportando o corpo de um homem numa mala em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. A ação aconteceu no fim da noite desta sexta-feira, próximo à estação de trem do bairro.









Ainda de acordo com a Polícia Militar, o morto seria marido da mulher, de 43 anos, que não teve a identidade revelada. Ainda não há informações sobre o que provocou a morte do homem. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.



Segundo a página do Facebook Padre Miguel News, que publica notícias da Zona Oeste do Rio, um militar informou que mulher disse ter matado o marido após descobrir que teria sido contaminada por ele com o vírus HIV.