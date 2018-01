Traficante faz disparos com fuzil capaz de derrubar aeronave durante o réveillon no Rio

Circula pelas redes sociais um vídeo em que um traficante do complexo de Favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, faz disparos com um fuzil .50, de uso exclusivo das Forças Armadas. As imagens teriam sido gravadas durante a noite de réveillon. De acordo com a Polícia Civil do Rio, o armamento de guerra é capaz de derrubar um avião. Também durante as celebrações de ano novo, uma jornalista de 37 anos foi atingida por um tiro de fuzil no pé, na Zona Sul da capital carioca. Já em São Paulo, um menino de cinco anos morreu depois de ser atingido na cabeça por uma bala perdida no último dia de 2017.