Menino de 5 anos morre atingido por bala perdida no réveillon em São Paulo

Artur brincava no quintal da casa da família, no bairro Campo Limpo, quando caiu subitamente (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

São Paulo, 02 - Um menino de cinco anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida na cabeça durante a queima de fogos da virada do ano na zona sul de São Paulo. Artur brincava no quintal da casa da família, no bairro Campo Limpo, quando caiu subitamente. Só depois de exames os pais perceberam que um projétil de arma de fogo havia atingido a criança.Em entrevista ao programa "Bom Dia Brasil", da TV Globo, uma tia do menino relatou que a família tentou buscar vaga durante toda a madrugada em vários hospitais, sem sucesso. Ele foi hospitalizado no Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, onde não havia estrutura suficiente para atendimento ao caso gravíssimo.A transferência também não foi possível devido à falta de equipe e ambulância. A família se dispôs a pagar uma ambulância particular, mas foi informada que não havia médico disponível para acompanhar Artur. O menino morreu no final da tarde dessa segunda-feira, dia 1º."Essa pessoa (que provavelmente atirou para o alto) deve saber que destruiu uma família", disse a tia de Artur, muito abalada, à emissora.A ocorrência policial foi registrada e será investigada pelo 89º Distrito Policial (DP), no Morumbi. A secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que o caso está em apuração e deve divulgar posicionamento nesta terça, 2. A reportagem tenta contato com a secretaria de Saúde do Estado. O espaço está aberto para manifestação.