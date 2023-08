Verme é falsamente relacionado a 'menor cobra venenosa' em vídeo viral

436





Captura de tela feita em 16 de agosto de 2023 de uma publicação no Facebook

Um vídeo de um verme saindo de um pimentão verde atraiu mais de 45 mil visualizações nas redes sociais desde julho de 2023, como se mostrasse "a menor cobra venenosa do mundo". No entanto, especialistas consultados pela AFP confirmaram que se trata de um parasita, que não apresenta risco à saúde humana.

'É conhecida como a menor cobra venenosa do mundo e é frequentemente encontrada dentro da Pimentão Verde. Sempre corte o pimentão verde antes de começar a usá-lo', diz a legenda de um vídeo que circula no Instagram, no Telegram, no Facebook, no TikTok, no X ( antes Twitter) e no Kwai

O conteúdo, que foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos para análise, circula também em espanhol.

Em 2019, a mesma sequência foi verificada pela AFP após ter viralizado com a alegação de que seria um, chamado "Shimla Mirch", que poderia matar pessoas se digerido.

Na época, o Ministério da Saúde informou em comunicado que 'o verme citado não existe'.

Depois da primeira viralização, jornalistas da AFP em Nova Delhi confirmaram que o diálogo escutado no vídeo está em punjabi, uma língua da região de fronteira entre Índia e Paquistão. 'Olha, está vivo e se mexendo... Agora está saindo, tem um rabo comprido. Olha o que saiu do pimentão', dizem.

O vídeo voltou a ser compartilhado em julho de 2023, com a alegação de que se trata da 'menor cobra venenosa do mundo'. Contudo, especialistas ouvidos pela AFP confirmaram que isso também é falso.

Um tipo de verme

'O que você vê não é uma cobra, mas um tipo de verme', afirmou à AFP Raúl Maneyro, doutor em Zoologia especializado em anfíbios e répteis, e professor associado da Faculdade de Ciências da Universidade da República, no Uruguai.

'As menores cobras são, em geral, da família Leptotyphlopidae', que costumam medir entre 10 e 12 centímetros, acrescentou o especialista.

O zoólogo uruguaio especializado em cobras, Santiago Carreira, concordou e mencionou que outra serpente pequena e perigosa devido ao seu veneno, ou melhor, sua peçonha, é a cobra coral, com algumas espécies que não ultrapassam 50 centímetros de comprimento (1, 2, 3).

Por meio de uma pesquisa reversa, a AFP localizou publicações em árabe que afirmam que a suposta cobra é na verdade um verme nematomorfo.

Nicolás Schweigmann, doutor em Ciências Biológicas e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina (Conicet), explicou que "nematomorfo se refere à forma dos Nematódeos (vermes cilíndricos) que são comuns no solo e nas raízes das plantas".

Após analisar a gravação, María Fernanda Achinelly, doutora em Ciências Naturais, pesquisadora do Centro de Estudos Parasitológicos e Vetores da Argentina (CEPAVE) e membro da Sociedade Argentina de Parasitologia, avaliou que pode se tratar de dois tipos de vermes:

"A olho nu e se o vídeo for real, o verme parece ser um nematomorfo ou um nematódeo da família Mermithidae. Ambos têm características muito semelhantes. Para diferenciá-los seria necessário observá-los com lupa ou microscópio, pois as diferenças são pequenas e não podem ser vistas a olho nu'.

Risco para a saúde?

Segundo Achinelly, esses vermes 'são parasitas obrigatórios de insetos e matam quem os abriga. (...) São, portanto, específicos, podendo parasitar geralmente baratas, lagostas, aranhas, escorpiões, mas nunca animais como aves, répteis, anfíbios ou o homem'.

Quanto ao suposto perigo para a saúde humana, a especialista ressaltou que esses parasitas 'são inofensivos e, por sua capacidade de matar insetos, estão sendo estudados para uso como agentes de controle biológico de pragas de importância sanitária e agrícola. Eles não são perigosos ao toque ou se forem ingeridos'.

Sixto Raúl Costamagna, especialista em bioquímica clínica na área de Parasitologia, recomendou 'não se alarmar, lavar bem as frutas e verduras antes de comê-las'. Embora também enfatize que esses vermes não são parasitas de humanos, ele desaconselhou sua ingestão, pois "sua cutícula pode causar alergias".